Политический и экономический хаос в двух крупнейших странах Евросоюза – Франции и Германии – серьёзно ударил по курсу евро, который опустился до минимального значения за последние два года.

Об этом сообщило европейское издание журнала Politico.

Так, в конце прошлой недели евро упал до $1,033, что стало самым низким показателем за последние два года. Отмечается, что падение европейской валюты произошло на фоне ожидания очередного снижения ключевых ставок центробанком ЕС из-за "удручающих экономических показателей" в содружестве.

Цены на облигации Франции и Германии также снижаются. Французские государственные облигации и акции упали в среду, когда среди инвесторов усилились опасения, что спор по поводу проекта бюджета, "затягивающего пояса", может привести к отставке правительства премьер-министра Мишеля Барнье.

Стоимость парижских займов по сравнению с облигациями ФРГ достигла самого высокого уровня со времен кризиса еврозоны в 2012 году. Впервые в современной истории процентная ставка Франции по кредитам сроком на 10 лет превзошла греческую процентную ставку – рынки теперь считают, что давать кредит Франции рискованнее, чем Греции.

Как ранее стало известно, из-за экономического кризиса в Германии никто не покупает автомобили. Новыми машинами забиты площадки.

Напомним, в Bloomberg писали, что Европа стоит на пороге нового энергетического кризиса.