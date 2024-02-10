Дни Германии как промышленной сверхдержавы сочтены из-за конкуренции со стороны США, снижения интереса к немецким товарам в Китае и отсутствия поставок дешевого российского газа.

Такой прогноз опубликовало агентство Bloomberg.

"Объем промышленного производства имеет тенденцию к снижению с 2017 года, и этот спад ускоряется по мере снижения конкурентоспособности", — говорится в материале.

По оценке журналистов, "основы промышленной машины Германии рухнули как домино" по причине курса США на конкуренцию со своими трансатлантическими союзниками за климатические инвестиции и того, что Китай больше не является "крупным покупателем" немецких товаров.

Сильным ударом для ряда производителей в тяжелой промышленности аналитики называют отсутствие больших объемов дешевого российского газа.

Дополнительной причиной подобного положения дел авторы считают охвативший Берлин "политический паралич", который усугубляет внутренние проблемы ФРГ — устаревающую инфраструктуру, старение рабочей силы и бюрократизм.

Ранее мы разбирали почему Германия столкнулась с кризисом. В бюджете ФРГ на 2024 год может образоваться рекордная дыра в 60 млрд евро. Одной из причин стало решение Конституционного суда Германии, запрещающее направлять не использованные средства из "ковидного" фонда на зеленые инициативы и поддержку промышленности.

Financial Times сообщал, что в Германии заявили об угрозе "ползучей деиндустриализации". В августе 32% опрошенных промышленных компаний ФРГ заявили, что отдают предпочтение инвестициям за рубежом на фоне беспокойства по поводу будущего без дешевого российского газа. Это вдвое больше, чем годом ранее.