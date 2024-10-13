Упадок Европы уже не остановить – у ЕС "почти не осталось времени, чтобы отстоять свое место в этом жестоком мире".

Об этом пишет американское издание Bloomberg.

"Сочетание политической скованности, внешних угроз и экономического кризиса грозит положить конец амбициям Евросоюза стать самостоятельной глобальной силой и подтолкнуть страны - члены ЕС к защите собственных интересов", – пишет агентство.

Среди признаков, указывающих на тревожные тенденции, издание видит рост позиций ультраправых партий, закрытие автомобильных заводов в Германии и то, что "американские технологические гиганты отворачиваются от европейского рынка из-за новых ограничений на технологии искусственного интеллекта".

Кроме этого, отмечается "катастрофически низкий" рост производительности труда в странах ЕС. Это "подрывает способность Евросоюза действовать как единый и динамичный экономический блок, понижая его статус и реальную способность реагировать на широкий спектр угроз, включая Россию и вероятный приход к власти Трампа".

На фоне рецессии ЕС у США и Китая тоже много проблем аналогичного порядка, но "обе эти страны имеют системы, которые в значительной степени централизуют принятие решений и генерируют огромные объёмы частного или государственного капитала для обороны и инвестиций в передовые технологии".

Европа же "не обладает ни одним из подобных преимуществ". Громче всех об этом говорит президент Франции Эмманюэль Макрон. По его словам, "потеря дешёвого российского ископаемого топлива после начала конфликта в Украине и появление агрессивной промышленной политики президента США Джо Байдена, требующие больших субсидий, означают разрыв со старой моделью, позволявшей европейской экономике процветать, будучи основанной на экспорте".

И в местном политикуме уже не только "евроскептик" Виктор Орбан, но и "официальные лица основных европейских стран начинают рассматривать ЕС как препятствие, которое им нужно обойти, а не как источник благополучия и защиты, как это было до сих пор".

Перечисленные выше угрозы были изложены в недавнем докладе о мерах по реформированию ЕС, но "его ключевые рекомендации по использованию финансовой мощи блока за счёт совместной эмиссии долговых обязательств были отвергнуты немцами, не желающими объединять свои риски с другими странами-участницами. Остальные приоритеты, такие как создание совместного рынка капитала, ещё не набрали обороты".

Ранее Германия поставила рекорд по банкротствам компаний за последние 10 лет.

Перед этим в Bloomberg писали, что Еврозона вошла в рецессию.