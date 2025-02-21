Папа римский Франциск может отречься от престола по состоянию здоровья. На днях 88-летний папа лег в больницу для лечения бронхита и у него выявили двустороннюю пневмонию.

Об этом сообщил кардинал Джанфранко Равази в интервью Corriere della Sera.

На вопрос о возможной отставке Равази ответил: "Я так думаю".

"Если у него возникнут серьезные трудности при исполнении служебных обязанностей, он сделает свой выбор. Разумеется, решать будет он сам, возможно, он попросит совета, но окончательное слово он вынесет сам, по совести", - заявил кардинал.

При этом он отметил, что Франциск хотел довести до конца отмечаемый в этом году Римско-католической церковью Юбилейный год христианства.

Напомним, папа римский Франциск призвал украинскую молодежь "отвергнуть войну и прощать", вести диалог с РФ и "противостоять инстинкту отвечать на удар другим ударом".

Также Франциск призвал к мужеству для начала мирных переговоров по Украине. Папа призвал остановить войны, идущие в других частях мира – в секторе Газа, Ливане, Сирии, Мьянме, странах Африки и Латинской Америки.