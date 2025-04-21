Новым папой римским может стать посланник Ватикана по войне в Украине, кардинал Маттео Дзуппи.

Об этом пишет газета La Stampa.

Архиепископа Болоньи и президента итальянского епископата Дзуппи считают "представителем церкви, близкой к нуждающимся", который способен вести диалог "с новаторским и прагматичным подходом".

Однако основным претендентом считается действующий госсекретарь Ватикана Пьетро Паролин. Итальянская газета утверждает, что он "способен сохранить открытость церкви, уделяя внимание разным католическими душам".

Еще один кандидат - латинский патриарх Иерусалима Пьербаттиста Пиццабалла, первый израильский кардинал итальянского происхождения.

Напомним, папа римский Франциск умер сегодня утром. Ему было 88 лет.

Накануне Франциск в последний раз появился перед верующими. С балкона собора святого Петра он приветствовал собравшуюся на площади толпу по случаю Пасхи одной фразой.

"Братья и сестры, с Пасхой!" - сказал Франциск.

Остальное его послание зачитал помощник. В частности, в нем папа призвал прекратить войну в Украине.

Чем был известен понтифик, мы писали в отдельном материале.