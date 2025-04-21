Сегодня на 89-м году жизни скончался глава Римско-католической церкви Франциск.

Уроженец Аргентины Франциск стал папой в 2013 году. Это был первый в истории понтифик из Нового Света и первый за более чем 1200 лет папа не из Европы. В миру он носил имя Хорхе Марио Бергольо.

Происхождение из Латинской Америки довольно сильно отразилось на политике римо-католиков при Франциске. Он обращал больше внимания на проблемы бедности и социального неравенства и поддерживал школу теологии освобождения, которая призывает церковь активнее принимать участие в решении социальных вопросов.

При этом Франциск не менял основных подходов Римско-католической церкви к таким вопросам, как аборты и ЛГБТ, хотя и призывал терпимо относиться к геям и позволить им иметь гражданские союзы, в том числе благословленные церковно. Впрочем, сам он отказывался признавать такие союзы браком и был против идеи венчания представителей секс-меньшинств.

Также Франциск выступал категорически против рукоположения женщин в священство. При этом он допускал священство мужчин-геев, если они приняли целибат.

Папа римский был известен как сторонник скорейшего окончания войны в Украине и примирения украинцев и русских, которых он называл братскими народами. При этом он осудил Россию за вторжение. Ближе к 2024 году понтифик неизменно призывал остановить войну. Так, прошлой весной он заявил, что Киеву нужно проявить "мужество белого флага" и начать переговоры с Россией.

Тогда эти слова резко раскритиковал Владимир Зеленский: он заявил, что папа "за две с половиной тысячи километров где-то там занимается виртуальным посредничеством между тем, кто хочет жить, и тем, кто хочет тебя уничтожить". Также остались недовольны позицией Франциска союзники Украины на Западе, в частности тогдашний генсек НАТО Йенс Столтенберг. Однако сейчас, как мы видим, ситуация меняется как раз в ту сторону, о которой говорил Франциск.

При нем Ватикан регулярно устраивал акции, во время которых российские и украинские католики вместе совершали молитвы. В том числе Франциск провел акт посвящения России и Украины непорочному сердцу Марии с призывом к миру между "детьми единой матери". Он призвал остановить войну в Украине и в своей последней молитве на Пасху.

Благодаря такой позиции Франциска Ватикан долгое время рассматривали как одного из возможных посредников при урегулировании войны. Однако Украина это посредничество отвергла, а затем инициативу перехватил Дональд Трамп.

В последнее время 88-летний Франциск был очень слаб здоровьем. Его состояние приблизилось к критическому недавно после перенесенной пневмонии. С тех пор папа уже не вставал с коляски. Последнюю публичную встречу он провел вчера на Пасху с вице-президентом США Джеем Ди Вэнсом, который является католиком.