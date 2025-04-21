Президент США Дональд Трамп подтвердил, что он и первая леди Соединенных Штатов Меланья Трамп посетят похороны папы римского Франциска, который скончался утром 21 апреля.

Об этом глава Белого дома сообщил в своей соцсети Truth Social.

"Меланья и я поедем на похороны папы Франциска в Рим. Мы с нетерпением ждем возможности там оказаться!"- говорится в сообщении.

Похороны покойного понтифика должны состояться в Риме между четвертым и шестым днями после его смерти, хотя точный график еще не утвержден.

Известно, что первая леди США придерживается католической веры.

Напомним, в Ватикане сообщили, что папа римский Франциск скончался от мозгового инсульта.

Официальное медицинское заключение о причине смерти понтифика обнародовал директор Управления здравоохранения и гигиены Ватикана, профессор Андреа Арканджели. Оно было подтверждено с помощью электрокардиографической танатографии (специальная запись ЭКГ, которую делают, чтобы доказать, что сердце действительно остановилось окончательно).

Согласно заявлению, понтифик впал в кому и перенес необратимый кардиоциркуляторный коллапс (состояние, когда сердце и кровеносные сосуды полностью перестают работать, и восстановить их работу уже невозможно).

О том, чем был известен папа римский Франциск, мы писали в отдельном материале.