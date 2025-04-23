Посвященная урегулированию украинского конфликта встреча в Лондоне пройдет не на уровне министров иностранных дел, как изначально планировалось, а на уровне экспертов.

Об этом сообщает британский телеканал Sky News.

Свое участие вслед за США отозвали главы МИД Великобритании, Франции и Германии.

Ожидается только двухсторонняя встреча главы МИД Украины Андрея Сибиги, который все-таки будет в Лондоне, с британским коллегой Дэвидом Лэмми.

От США в британской столице ждут спецпредставителя по Украине Кита Келлога.

Информацию Sky News подтвердил глава Офиса президента Андрей Ермак. В своем телеграм-канале он написал, что Украина не стала понижать уровень делегации на переговорах в Лондоне, несмотря на отказ от участия в них госсекретаря США Марко Рубио и министров иностранных дел трех стран.

По его словам, он приехал в Лондон вместе с министром обороны Украины Рустемом Умеровым и Сибигой.

"Несмотря на все, будем работать ради мира. Встретимся с находящимися сегодня в британской столице американскими и европейскими собеседниками. Путь к миру непрост, но Украина была и остается преданной мирным усилиям", - написал глава Офиса президента.

Он также заявил, что Украина "не является препятствием на пути к миру".

"Сегодня будем говорить о способах достижения полного и безусловного прекращения огня как первого шага к полноценному процессу урегулирования и достижению справедливого и устойчивого мира", - отметил Ермак.

Напомним, американская газета The New York Times сообщила, что Рубио не поедет в Лондон на переговоры с Украиной, потому что украинский президент Владимир Зеленский отверг предложения США по Крыму.

Подробнее о срыве переговоров в Лондоне мы писали в отдельном материале.