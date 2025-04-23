Госсекретарь США Марко Рубио не поехал в Лондон на переговоры с Украиной, потому что украинский президент Владимир Зеленский отверг предложения США по Крыму.

Об этом пишет американская газета The New York Times, увязывая решение госсекретаря с заявлениями украинского президента.

Рубио принял решение пропустить следующий этап переговоров "в то время как Украина отвергла одно из ключевых предложений президента Трампа".

NYT пишет, что еще на прошлой встрече в Париже было озвучено американское предложение, "которое включает в себя требования о том, чтобы Украина признала аннексию Крыма Россией, и исключало членство Украины в НАТО".

Однако Зеленский вчера заявил, что "Украина юридически не признает оккупацию Крыма".

Издание пишет, что отказ Рубио ехать в Лондон прозвучал в тот же день, когда поездку уже подтвердил Госдепартамент.

Отметим, что все другие западные СМИ пишут, что признавать Крым российским по плану Трампа должны только США, а не Украина. Киеву же предлагают просто принять к сведению то, что американцы признают аннексию полуострова.

Также они объясняют отказ Рубио и Уиткоффа ехать в Лондон тем, что Украина готова обсуждать там лишь 30-дневное прекращение огня, а не более широкий мирный план Трампа, реакцию на который американцы и хотели услышать от украинской делегации в Лондоне.

Также стоит отметить, что вчера Зеленский в целом негативно высказался относительно ещё одного пункта этого плана - передачи Запорожской АЭС под контроль США. Он заявил, что станцией может управлять только Украина.

В свою очередь телеканал Sky News также увязывает отказ Рубио ехать на встречу в Лондон с заявлением Зеленского по Крыму.

"Мирное предложение США, которое должно обсуждаться в Лондоне, предполагает, что Соединенные Штаты признают незаконную аннексию Крыма Россией, что было отвергнуто Владимиром Зеленским во вторник", - говорится в обзоре Sky News.

Отметим, что Зеленский во вторник вообще ничего не говорил по поводу намерений США признать аннексию Крыма. Он заявил лишь, что Украина не признает аннексию.

Также Sky News пишет, что после решения Рубио не ехать в Лондон своих министров иностранных дел "по-видимому" отозвали Париж и Берлин. При этом от Украины приедет глава МИД Андрей Сибига, который проведет двустороннюю встречу с британским коллегой Дэвидом Лэмми.

Кроме того, о том, что Рубио пропустит переговоры по Украине из-за Зеленского, который отвергает предложение США о признании Крыма российским, сообщает телеканал CNN.

"Предложение (США - Ред.) включает в себя признание контроля России над Крымом, южноукраинским полуостровом, незаконно аннексированным Москвой в 2014 году, сообщил CNN чиновник, знакомый с концепцией. Это также обеспечит прекращение огня вдоль линии фронта", - говорится в публикации.

Но "Зеленский во вторник дал понять, что он открыт для переговоров с Россией, однако Киев не примет сделку, которая признает контроль Москвы над Крымом", сообщает CNN.

Ранее западные медиа сообщали, что в рамках мирного урегулирования США могут признать российский статус Крыма.

Подробно о предстоящих переговорах мы писали в отдельном материале.