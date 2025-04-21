Переговоры в Лондоне с участием делегаций США, Украины и европейских стран пройдут в среду, 23 апреля.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в соцсети X после переговоров с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

"Уже в среду наши представители будут работать в Лондоне. Украина, Британия, Франция, Соединенные Штаты. Мы готовы двигаться и дальше максимально конструктивно, чтобы достичь безусловного прекращения огня с последующим обеспечением установления реального и продолжительного мира", - написал Зеленский.

Между тем, как сообщают украинские медиа со ссылкой на источники, делегацию Украины на переговорах в Лондоне снова возглавит глава Офиса президента Андрей Ермак.

В делегацию войдут также министр обороны Рустем Умеров, министр иностранных дел Андрей Сибига и заместитель руководителя Офиса президента Павел Палиса.

О том, что новые переговоры пройдут в Лондоне, сообщалось на прошлой неделе после встречи в Париже. Спецпредставитель Трампа Кит Келлог говорил, что на встрече в Лондоне США, Европа и Украина должны "зафиксировать возможное прекращение огня в ближайшие сроки".

Сам Трамп накануне заявил, что Украина и Россия могут заключить мир на текущей неделе.

Как развиваются события с переговорами по миру в Украине, мы разбирали в отдельном материале.