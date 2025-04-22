Власти Украины готовы пойти на некоторые уступки президенту США Дональду Трампу в вопросе окончания войны.

Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на украинских официальных лиц.

"Украинские официальные лица сказали, что они готовы пойти на уступки касательно некоторых идей, высказанных Трампом и его командой", - пишет издание.

Собеседники издания отметили, что Киев не хочет, чтобы Штаты в случае выхода из переговоров обвинили в этом украинскую власть, поэтому согласен принять некоторые идеи Трампа. При этом они не уточнили, о каких именно уступках идет речь.

Ранее Трамп говорил, что США выйдут из мирных переговоров, если Россия и Украина усложнят прекращение войны.

Между тем глава европейской дипломатии Кая Каллас допустила, что даже если Вашингтон откажется от посредничества по завершению войны в Украине, президент США Дональд Трамп продолжит возобновление отношений с Россией для заключения выгодных сделок.

О том, что означают угрозы Вашингтона выйти из переговоров по Украине, мы писали в отдельном материале.