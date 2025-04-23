Президент Украины Владимир Зеленский стоит перед дилеммой финского лидера Карла Густава Маннергейма в 1940 и 1944 годах: принять тяжелый мир, сохранив людей и страну с перспективой ее развития, или продолжать воевать и оказаться со временем в еще худшей ситуации и получить ещё худшие условия завершения войны, чем сейчас.

Такое мнение высказал в Фейсбуке политолог Анатолий Октисюк.

По его словам, в настоящее время существует два варианта:

1. Принять несправедливые и унизительные условия мира, но сохранить жизнь украинских граждан и суверенитет государства. Взять перерыв на восстановление, модернизировать страну, провести выборы, закончить реформы и вступить в ЕС.

2. Продолжить войну с Россией на истощение за европейские деньги, но без США. При этом Дональд Трамп будет заниматься вредительством и саботажем против нас. В результате придется потерять еще больше мужчин, инфраструктуры и территории. А через полгода, год или два года боевых действий - получить еще более унизительные и не выгодные условия мира.

Что происходит сейчас с мирными переговорами, мы анализировали в отдельном материале.

Ранее мы подробно писали о Маннергейме и финской войне.