Сегодня вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что, согласно мирному плану Дональда Трампа, на территориальные уступки должна будет пойти не только Украина, но и Россия. Он назвал это "территориальными обменами", которых не избежать обеим сторонам.

Что касается Украины, то здесь главной уступкой, судя по всему, является признание фактического российского контроля над уже захваченными территориями. А также, вероятно, выход из Курской и Белгородской областей.

При этом западные СМИ пишут, что в американском плане предусмотрен и уход РФ с части захваченной территории. Правда, о том, откуда придется выйти войскам РФ, пишут разное.

Так, по данным газеты The Telegraph, Россия должна будет вывести свои войска с "двух небольших территорий" в Херсонской области.

А портал Axios пишет, что в плане предусмотрено возвращение Украине "небольшой части Харьковской области".

Если посмотреть на карту, то под определение двух небольших участков подпадает территория в районе Волчанска и Липцев Харьковской области. При этом на Харьковщине под контролем у РФ есть и более обширные территории в районе Купянска и Боровой. Однако под определение Axios - "небольшая часть" - скорее подходит район Волчанска и Липцев, которые россияне захватили в мае прошлого года.

В Херсонской же области фронт проходит по Днепру, и никаких отдельных участков там не наблюдается. При этом идут бои за острова, которые находятся ближе к Херсону, но это оспариваемая территория, четкого контроля над ней нет ни у одной из сторон.

То есть, скорее всего, в плане Трампа подразумевается, что россияне выведут войска с севера Харьковской области, а не из Херсонской.

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