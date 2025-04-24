Администрация президента США Дональда Трампа обсуждает снятие санкций с "Северного потока-2" и, возможно, других российских активов в Европе в рамках мирных переговоров по Украине.

Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

По данным издания, главным сторонником снятия санкций является спецпредставитель американского президента Стивен Уиткофф, который сказал, что подружился с Владимиром Путиным.

Он поручил своей команде составить список всех энергетических санкций, которые Штаты наложили на Россию. При этом Уиткофф выдвинул идею отмены этих санкций, однако пока инициатива не нашла большой поддержки в Белом доме, а госсекретарь Марко Рубио и вовсе пытался ее сорвать.

При этом Уиткофф и госсекретарь Рубио отрицают, что вели "переговоры о снятии санкций с России в рамках мирного соглашения с Украиной" и заявляют, что это "просто полностью вымышленный и безответственный репортаж Politico, издания третьего сорта".

Однако ранее Путин подтверждал, обсуждение между США и Россией разблокировку поставок газа в Европу.

А западные СМИ часто писали о переговорах по возобновлению работы "Северного потока", который могут передать под управление США.