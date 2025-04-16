Россия хочет приобрести у США самолеты компании Boeing за счет своих замороженных на Западе активов.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По версии издания, покупку лайнеров Москва не ставит условием для своего согласия на перемирие в Украине. При этом эксперты уверены: в РФ понимают, что без прекращения огня сделка не состоится.

Представитель американского Совета безопасности Брайан Хьюз на просьбу прокомментировать эту информацию заявил: "США не будут обсуждать никаких экономических обязательств, пока не будет достигнуто прекращение огня".

Это уже не первая просьба России об ослаблении санкций в сфере авиации. Ранее Россия просила США снять ограничения с ее крупнейшей авиакомпании "Аэрофлот", а также разрешить возобновить прямое авиасообщение между странами. Однако ответ Вашингтона пока не последовал.

Всего в США заморожено около 5 миллиардов долларов российских активов, а в Европе - более 200 миллиардов.

На днях глава МИД Эстонии Маргус Цахкна призвал Евросоюз конфисковать замороженные российские авуары.

Также в начале апреля сообщалось, что Европа собирается разморозить часть российских активов и за счет этого возместить ущерб инвесторам, средства которых пострадали от российских контрсанкций против ЕС.