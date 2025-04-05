Европа собирается разморозить часть российских активов.

Об этом сообщает российская газета "Ведомости".

По ее данным, "разморозкой" займется бельгийский депозитарий Euroclear.

За счет разморозки Euroclear намерен возместить ущерб инвесторам, средства которых пострадали от российских контрсанкций против ЕС.

Уточняется, что казначейство Бельгии выдало Euroclear разрешение на разморозку части денежных средств. В письме, которое есть в распоряжении "Ведомостей", размер разблокированных сумм не приводится.

Издание пишет, что, по сути, произойдет "обмен" замороженными активами между российским Национальным расчетным депозитарием и Euroclear: "НРД списал со счета типа С Euroclear денежные средства иностранных инвесторов и выплатил российским инвесторам. Теперь же бельгийский регулятор разрешил компенсировать эти средства иностранцам за счет аналогичных средств НРД, замороженных в Euroclear. По сути, данное решение не затрагивает интересы российских инвесторов, а речь идет об обмене активами. То есть российским инвесторам эти активы выплачены здесь, а иностранным они теперь компенсируются Euroclear в Европе".

При этом опрошенные "Ведомостями" российские финансовые эксперты расценивают разморозку части российских активов в Европе как "важный политический сигнал Москве от Евросоюза о том, что идет проработка механизмов хотя бы частичного снятия санкций с России в случае, если все-таки сделка по деэскалации будет реализована".

Напомним, в фервале Евросоюз так и не смог достичь согласия насчет конфискации российских активов для помощи Украине. Страны сообщества с самыми сильными экономиками выступают против этой инициативы.

В свою очередь председатель Европейского центрального банка Кристин Лагард заявляла, что конфискация замороженных российских активов нарушит международное законодательство.