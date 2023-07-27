Правительство Великобритании одобрило как минимум 82 запроса подсанкционных российских олигархов на частичную разморозку средств для "базовых нужд".

Об этом пишет газета The New York Times со ссылкой на документы и знакомых с процессами инсайдеров.

По данным издания, за 10 месяцев власти Британии позволили сооснователю "Альфа-групп" Михаилу Фридману потратить 300 тысяч фунтов (около 400 тысяч долларов) и дополнительно выделили ежемесячное пособие 7000 фунтов на "нужды семьи" - то есть содержание обслуги, поваров и шоферов. Фридман с весны 2022 года находится под санкциями Британии, введенными из-за войны.

Партнеру Фридмана Петру Авену власти выделили ежемесячное пособие 60 тысяч фунтов. Из них 45 тысяч фунтов переведены охранной компании финансового менеджера Авена Стивена Гейтера. Власти проверяют его по делу о помощи Авену в обходе санкций. Всего Авену позволили потратить более 1 миллиона фунтов.

По данным NYT, за 2022 год казначейство Британии выдало олигархам 82 лицензии на расходование средств. Сотрудники правоохранительных органов королевства заявили газете, что такой подход подрывает санкционную политику страны.

Всего с начала войны в Украине российские олигархи подали 1000 заявок на такие лицензии. О каких именно олигархах, помимо Авена и Фридмана, идет речь, неизвестно.

В казначействе Британии заявили, что средства выданы на "основные нужды" и "строго контролируются".

По данным Bloomberg, силовики Британии в декабре обыскали дом Фридмана во Львове и увезли его в наручниках на допрос.

Также "Страна" писала о национализации "Сенс Банка" Фридмана и Авена в Украине, о чем заявил НБУ.