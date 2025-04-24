Президент США Дональд Трамп выразил уверенность в том, что войска РФ больше не станут наносить ракетные удары по Украине.

Об этом он сказал журналистам на крыльце Белого дома, встречая премьер-министра Норвегии Йонаса Гар Стёре.

Репортёр задал Трампу вопрос: "Вы сказали Путину прекратить атаки. Думаете, он вас послушает?"

"Да", - ответил президент США.

Также Трамп заявил, что установил для себя крайний срок достижения мирного соглашения между РФ и Украиной. Правда, какой именно, не назвал. Однако потом он заявил, что вопрос о выходе США из переговоров в случае отсутствия соглашения нужно задавать "через две недели". То есть глава Белого дома определил срок для того, чтобы завершить переговоры, в две недели, или до 10 мая.

"Оба лидера хотят мира, но им нужно сесть за стол переговоров", - так президент США ответил на вопрос одного из собравшихся в Белом доме журналистов, планирует ли он вводить новые санкции против России.

"Мне не нравится, что процесс затягивается", — добавил политик.

Напомним, сегодня ночью Россия нанесла массированный комбинированный удар по Киеву и области. По последним данным, в результате погибли 12 гражданских лиц. Как пишут западные СМИ, по жилому дому в Святошинском районе столицы, где погибли люди, попала северокорейская баллистическая ракета KN-23.

Также ночью россияне атаковали Харьков 24 раза. 14 раз – беспилотниками и 10 раз ракетами.

Трамп в своей социальной сети написал, что он недоволен российскими ударами по Киеву.

"Это было совершенно не нужно и крайне не вовремя. Владимир, остановись! Каждую неделю гибнут по 5000 солдат", - призвал республиканец.