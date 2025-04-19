Сегодня ночью Россия запустила по Украине восемь ракет, ни одна не была сбита.

Об этом сообщает пресс-центр Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

По предварительной информации, из Крыма были выпущены три "Искандера" и два "Оникса".

При этом также был нанесен удар тремя противорадиолокационными ракетами Х-31П (используются для поражения средств ПВО).

Отмечается, что от выпущенных ударов ракет и "Шахедов" пострадали Одесская, Харьковская, Сумская, Донецкая и Запорожская области.

Напомним, накануне утром россияне нанесли ракетный удар по Харькову. Один человек погиб, по меньшей мере 57 пострадали, из них 5 детей.

Война в Украине идет 1151-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 19 апреля 2025 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня: обстрелы Харькова и Днепра, "день переговоров" в Париже, возможные варианты условия мира и "земельный вопрос".

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