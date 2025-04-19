В субботу, 19 апреля, в Украине идет 1151-й день войны с Россией.

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Последние новости 19 апреля

09:37 Заявления Трампа и Рубио, что США могут выйти из конфликта в Украине стали "подарком Путину" и возможной попыткой переложить бремя войны на Европу.

Такую оценку дает New York Times. Ранее об этом писала и «Страна».

"Неужели Рубио и Трамп просто умоют руки и уйдут (из Украины - Ред.)? Этот вариант подразумевался в предупреждении Рубио о том, что "это не наша война", за которым последовало напоминание о том, что «у нас есть другие приоритеты, на которых нужно сосредоточиться». Или они вообще "умывают руки" на саму Украину? Что бы ни имел в виду Рубио, его слова стали последним американским подарком Путину", - пишет издание. Подробнее...

09:05 Соглашение о полезных ископаемых, которое США планируют подписать с Украиной, не связано с процессом урегулирования войны, заявили в Госдепартаменте.

"Это что-то отдельное. Оно не относится к переговорам о прекращении огня и не является частью договорённостей, направленных на прекращение этой катастрофы", - сказала спикер Госдепа Тэмми Брюс. Подробнее...

08:21 США открыты для признания Крыма российским в сделке по Украине. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

"Этот шаг свидетельствует о стремлении президента США Дональда Трампа добиться соглашения о прекращении огня", - пишет издание. Подробнее...

08:05 Последствия ночного прилета по складам в Одесской области.