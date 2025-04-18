Россияне практически вытеснили ВСУ из Сухой Балки на Константиновском направлении.

Об этом сообщил украинский военный с позывным Мучной в своём телеграм-канале.

"Очаги сопротивления ещё есть, но продолжаться это будет не долго, так как у русаков существует надёжное прикрытие с неба, поэтому на позициях лучше не задерживаться", – написал он.

По мнению "Мучного", взяв Сухую Балку, российская армия начнёт наступление на Старую Николаевку, что лежит западнее.

"Дронов на этом участке очень много, трудно перемещаться <...>. Также русаки работают по логистическим путям, не давая нам крепко держать оборону, всё ведёт к пробитию обороны и заходу в Константиновку", – обрисовал обстановку военный.

Военный обозревать Deep State подтверждает продвижение армии РФ в Сухой Балке, а также сообщает, что противник продвинулся в районе села Нового на Лиманском направлении.

При этом сообщается, что ВСУ сумели отбросить россиян в Удачном (западнее Покровска).

Ранее Юдж из 66-й бригады рассказал, что положение ВСУ в Донецкой области ухудшилось.

"Россияне продвигаются уже табунами, сдержать такое нашествие нынешними силами невозможно", – описал ситуацию офицер.

Война в Украине идёт 1150-й день. Последние новости с главными событиями 18 апреля 2025 года – у нас в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Российские войска продвинулись в направлении Днепропетровской области под Покровском, сообщает Deep State. Главком Сырский заявил, что ВСУ проводят контратаку под покровском Покровском. Отряды неприятеля пытаются закрепиться на северных окраин посёлка Торского на Лиманском направлении.

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