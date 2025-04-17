Российские войска продвинулись в направлении Днепропетровской области под Покровском. Об этом сообщает военный телеграм-канал Deep State.

По данным паблика, они заняли новые позиции в районе Котляровки и Запорожья (села) в Донецкой области.

Ранее Deep State сообщал, что армия РФ пытается выйти к окрестностям населенного пункта Шевченко возле Великой Новоселки в Донецкой области.

Война в Украине идет 1149-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 17 апреля 2025 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Deep State сообщает, что РФ продвинулась на Покровском направлении возле Надеждовки. Также есть продвижение россиян в районе Сухой Балки южнее Торецка. Украинские военные паблики пишут, что РФ увеличила дальность своих FPV-дронов. В Украине продлили военное положение и мобилизацию до 6 августа.

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