Армия РФ пытается выйти к окрестностям населенного пункта Шевченко возле Великой Новоселки в Донецкой области.

Об этом сообщает украинский военный телеграм-канал Deep State.

"В последние дни враг очень активен на участке и массово применяет технику. Только за 13 апреля в штурмовых действиях было привлечено по меньшей мере 20 единиц ВВТ и 41 мотоцикл. Основной удар приходится между Привольным и Бурлацким. Последняя деревня на пару домов и с малым количеством укрытий, но там периодически фиксируются группы противника", – сообщает паблик.

По информации Deep State, вчера российский танк заехал на окраину Шевченко, но там был взорван.

Напомним, недавно Deep State сообщал, что ВСУ оттеснили российские войска из части села Шевченко к югу от Покровска. Перед этим россияне практически захватили соседнюю Лысовку.

Война в Украине идет 1146-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 14 апреля 2025 года в обновляемом онлайне.

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