Армия РФ продвинулась под Покровском Донецкой области. Об этом свидетельствует карта военного телгерам-канала Deep State.

В частности, в районе Удачного, где ранее контратаковали украинские войска, но теперь их позиции снова сократились.

А также в сторону Днепропетровском области в районе Котляровки, где продвижение уже идёт несколько дней подряд.

Под Торецком РФ заняла новые позиции в районе Валентиновки (по трассе в сторону Константиновки).

Также россияне продвинулись на лиманском направлении в районе Ямполовки.

Ранее Deep State сообщал, что российские войска продвинулись на участке к юго-западу от Торецка.

Война в Украине идет 1146-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 14 апреля 2025 года в обновляемом онлайне.

Накануне Россия нанесла удар двумя баллистическими ракетами по центру города Сумы. Погибли десятки человек, в том числе дети. Глава ГУР Кирилл Буданов рассказал, что удары по Сумам были нанесены российскими 112-й и 448-й ракетными бригадами с территории Воронежской и Курской областей. В МИД Украины заявили, что информация об обстреле Сум будет передана украинским партнерам и всем международным институтам.

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