Российские войска продвинулись на участке к юго-западу от Торецка в Бахмутском районе Донецкой области.

Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты военного паблика Deep State.

По данным паблика, бои идут в селе Валентиновка.

Также "серая зона" увеличилась в районе трассы на Константиновку.

Напомним, российские войска продвинулись в Курской и Сумской областях.

Война в Украине идет 1145-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 13 апреля 2025 года в обновляемом онлайне.

Накануне российские войска продвинулись на участке фронта между Покровском и Торецком, сообщает Deep State. Также россияне приблизились к Котляровке, что у границ Днепропетровской области. Офицер ВСУ с позывным Алекс сообщает, что в Константиновку со стороны Торецка уже залетают российские дроны.

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