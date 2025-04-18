Пятнадцать из пятидесяти мобилизованных, которых собрали на одном из полигонов для отправки на военную подготовку в Польшу, самовольно покинули расположение.

Об этом сообщил недавно мобилизованный украинский адвокат Клим Братковский на своей странице в Фейсбуке.

Напомним Братковского мобилизовали в Киеве, не смотря на то, что мужчина является инсулинозависимым диабетиком.

"<...> Меня мобилизовали с элементами похищения в центре города, не дав забрать из дома инсулин. Ну что ж, у меня на полигоне сахар утром натощак 9,2, днём до 15, при норме 4-6. Я тут один такой, и никто не понимает, зачем меня сюда отправили из славного ДВРЗ, куда свозят всех бомжей, наркоманов, алкоголиков, психически больных, работяг и прочих. Если кто-то спросит, известно ли ТЦК, что я на инсулине, то да. Они сами это признали, но логику принудительной мобилизации трудно объяснить", – рассказал адвокат в соцсети.

Клим Братковский был известен тем, что с ним судилась глава музея Голодомора Леся Гасиджак – он требовал её отставки с этой должности в виду телосложения.

Ранее командир ВСУ рассказал о непригодности пополнения, которое присылают на фронт.

"У меня вопрос ко всем этим военкоматам, учебным центрам: как они отбирают личный состав, как удерживают и зачем передают таких в боевые части?" – говорит офицер на камеру.