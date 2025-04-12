Бывший аграрный министр и политик от партии "Свобода", ныне заместитель начальника Центра рекрутинга Сил ТрО, Игорь Швайка заявил, что все в украинском обществе должны "позакрывать свои рты" и не обсуждать тему мобилизации.

Об этом он заявил в эфире "Суспильного".

"Закрыли свои рты. И не распространяем эту тему. Служить должен каждый", - сказал Швайка.

Он уверен, что опрашивать людей об их отношении относительно мобилизации не нужно.

"Мобилизация не обсуждается, это равносильно тому, что ты обсуждаешь, должен ли ты защищать свою страну во время войны", - сказал Швайка.

По его словам, если население не найдет, где служить, это сделают ТЦК.

Как известно, Швайка был аграрным министром по квоте партии "Свобода" в 2014 году. При этом его работу сопровождали многочисленные коррупционные скандалы.

Напомним, зимой Швайка заявлял, что после окончания войны украинские мужчины столкнутся с ограничениями при трудоустройстве на работу, если не отслужат в армии.

В начале апреля мы писали о том, что Министерство обороны Украины разработало проект закона о демобилизации. Несмотря на это в Генштабе ВСУ выступают против нововведения.