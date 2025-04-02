Министерство обороны Украины разработало проект закона о демобилизации, но Генштаб ВСУ выступает против.

Об этом сообщил народный депутат Александр Федиенко.

По его словам, проект предполагает:

ротацию военнослужащих, которые 90 суток участвовали в боевых действиях;

возможность демобилизации военнослужащих, которые участвовали в боевых действиях или несли боевое дежурство не менее 18 месяцев из 36 месяцев службы; такого военнослужащего должны демобилизовать в течение месяца после подачи им соответствующего рапорта.

Генштаб ВСУ выдвигает такие аргументы против принятия законопроекта:

он приведет к существенному снижению укомплектованности личным составом боевых воинских частей;

он потребует соответствующего дополнительного призыва на военную службу человеческого ресурса, в том числе путем проведения дополнительных мер мобилизации;

его можно реализовать только при накоплении на воинском учете в ТЦК достаточного количества военно-обученного ресурса.

Ранее заместитель главы Офиса президента Павел Палиса говорил, что в этом году, не уточняя, когда именно, хотят внедрить контракты для ранее мобилизованных с четким сроком службы. Он добавил, что это будет "альтернатива" демобилизации.

Напомним, ранее угрозой "оголить фронт" командование объясняло изъятие из принятого в прошлом году законопроекта о мобилизации нормы о демобилизации через 36 месяцев.

Этим же власти и в последующем аргументировали отсрочки с решением вопроса о демобилизации.