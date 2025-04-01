Министерство обороны Украины разработало новый механизм ротации, предусматривающий несколько месяцев отдыха после 90 дней непрерывной службы и боевых действий.

Об этом заявил народный депутат, член оборонного комитета Верховной Рады Федор Вениславский в эфире "Радио Свобода".

По его словам, соответствующие рекомендации уже разработаны и ожидают внедрения.

"Разработан механизм ротации: после 90 дней участия непосредственно в боевых действиях человек имеет право на отдых, опять же, в течение нескольких месяцев. Это та альтернатива увольнению со службы или установлению четких сроков службы", - рассказал Вениславский.

При этом Вениславский не сообщил, когда их будут внедрять.

"Это должна быть директива: либо решение ставки, либо приказ главнокомандующего... Потому что на уровне закона мы не можем учесть особенности боевых действий, когда и какое количество людей может быть уволено", - добавил нардеп.

Ранее заместитель главы Офиса президента Павел Палиса говорил, что в этом году, не уточняя, когда именно, хотят внедрить контракты для ранее мобилизованных с четким сроком службы. Он добавил, что это будет "альтернатива" демобилизации.

Напомним, ранее угрозой "оголить фронт" командование объясняло изъятие из принятого в прошлом году законопроекта о мобилизации нормы о демобилизации через 36 месяцев.

Этим же власти и в последующем аргументировали отсрочки с решением вопроса о демобилизации.