Власти Украины продолжают переносить срок обещанной демобилизации военных.

Последний раз в Министерстве обороны говорили, что законопроект о демобилизации может появиться в апреле.

Теперь же заместитель главы Офиса президента Павел Палиса говорит, что в этом году, не уточняя, когда именно, хотят внедрить контракты для ранее мобилизованных с четким сроком службы. Он добавил, что это будет "альтернатива" демобилизации.

По его словам, добровольцы и принудительно мобилизованные смогут подписать такой контракт, по которому мобилизованные в 2022 году смогут уйти со службы, условно, через полгода; мобилизованные в 2023 году - 9-10 месяцев; а в 2024 году - через еще больший срок.

При этом Палиса подчеркнул, что запуск такого проекта станет возможным, только когда будут созданы "определенные условия".

"Мы не можем оголить фронт, мы не можем лишить боевой элемент способности выполнять задачу. Над созданием этих условий работает большая команда людей", - заявил Палиса.

Напомним, ранее угрозой "оголить фронт" командование объясняло изъятие из принятого в прошлом году законопроекта о мобилизации нормы о демобилизации через 36 месяцев.

Этим же власти и в последующем аргументировали отсрочки с решением вопроса о демобилизации.

В январе в Раде заявили, что в ближайшее время не станут демобилизовать военных, отслуживших несколько лет. Речь идет о временном промежутке в следующие три месяца.

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