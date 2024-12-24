Министерство обороны просит отложить до 18 марта срок подачи законопроекта о демобилизации воюющих на фронте.

Об этом сообщил в своем телеграм-канале народный депутат из "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко.

"Минобороны просит отсрочить подготовку законопроекта о демобилизации до 18 марта!.. Просто цирк! Что вы делали до 18 декабря? И почему именно 18 марта? Почему не 1-го, 2-го, 5-го?" - задается вопросами нардеп.

Отметим, что ещё в апреле Верховная Рада приняла решение, что законопроект о демобилизации Кабмин должен подать до 11 декабря, однако этого не произошло.

В первоначальном варианте законопроекта об ужесточении мобилизации была прописана норма о демобилизации через 3 года службы во время войны. Но затем по просьбе командования ВСУ эту норму из законопроекта исключили.

Позже в "Слуге народа" дали понять, что депутаты отказались прописывать в законе механизм демобилизации по требованию Запада.

"Давайте будем откровенными, об этом мало говорят, но я это почувствовала в общении с нашими партнерами на Западе. Они тоже очень внимательно следили за этими баталиями, за этой атакой популизма некоторых политических сил. И они честно спрашивали: "А вы собираетесь воевать? Потому что мы же помогаем", - рассказала Евгения Кравчук.