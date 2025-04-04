Кабинет министров одобрил внесение изменений в статью 23 закона о мобилизационной подготовке и мобилизации, касающихся прав педагогических работников и соискателей образования. Проект предлагает расширить перечень студентов и педагогов, которые не подлежат мобилизации.

Об этом сообщает в своем телеграм-канале по итогам заседания правительства представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Законопроект уточняет, что призыву на военную службу во время мобилизации в особый период не подлежат:

ученики заведений профессионального (профессионально-технического) образования и соискатели профессионального высшего образования, начавшие обучение не позднее чем за год до достижения 25-летия;

соискатели высшего образования в пределах расчетного срока выполнения образовательной программы, которые учатся на дневной или дуальной форме;

докторанты и врачи (фармацевты) - интерны, врачи-резиденты;

научные, научно-педагогические, педагогические работники вузов, научные работники научных учреждений и организаций, научно-педагогические работники учреждений профессионального высшего образования, имеющие научную степень, и педагогические работники учреждений профессионального высшего образования, профессионального (профессионально-технического) образования, общего среднего и внешкольного образования, получающие на основном месте работы не меньше 0,75 ставки;

педагогические работники государственных и коммунальных учреждений внешкольного образования, которые по состоянию на 01.01.2025 работали и продолжают работать по основному месту работы в учреждениях внешкольного образования, которые организуют работу по эколого-натуралистическому, научно-техническому, исследовательско-экспериментальному, военно-патриотическому направлениям с нагрузкой не менее 0,75 ставки.

Одновременно Кабмин предлагает лишить отсрочки мужчин старше 25 лет, которые получают второе образование того же или низшего уровня, а также поступили на обучение за границей после начала полномасштабной войны.

"Уточнения вносятся во избежание судебных обжалований, поскольку суды уже начали признавать право на отсрочку обучающимся повторно", - отметил нардеп Алексей Гончаренко по поводу этой инициативы.

Ранее мы сообщали, что до начала мая в приложении "Резерв+" появятся новые отсрочки от мобилизации.

В январе в правительстве пообещали исправить свое постановление, по которому можно мобилизовать студентов и аспирантов.