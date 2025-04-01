Экспериментальный проект "молодежный контракт" для мобилизованных 18-24 лет распространили на Национальную гвардию Украины и Государственную пограничную службу Украины.

Об этом сообщает представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук по итогам сегодняшнего заседания Кабмина.

В Нацгвардии и Госпогранслужбе молодые люди тоже смогут получить миллион гривен подъемных за подписание контракта, как и ранее в ВСУ.

"Установлено, что перечень штатных должностей, где проходят военную службу граждане Украины в возрасте от 18 до 25 лет, утверждается Генеральным штабом Вооруженных сил, Главным управлением Национальной гвардии и администрацией Государственной пограничной службы по согласованию с Генеральным штабом Вооруженных сил. Упрощена процедура прохождения медицинского осмотра гражданами Украины, в частности, врача-психиатра", - пишет Мельничук.

Напомним, в ВСУ действие контракта ранее расширили на дополнительные бригады.

Ранее народный депутат Алексей Гончаренко сообщал, что идущие добровольцами в армию в возрасте 18-24 лет должны полгода участвовать в боевых действиях.