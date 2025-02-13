Мужчины в возрасте 18-24 лет, которые пойдут добровольцами в армию по новому контракту с бонусами, за год службы должны будут минимум полгода принимать участие в боевых действиях.

Об этом говорится в постановлении Кабмина, передает народный депутат Алексей Гончаренко.

Можно самому выбрать бригаду и должность из таких доступных:

стрелок, старший стрелок, стрелок-снайпер, стрелок-санитар;

помощник гранатометчика, гранатометчик, старший гранатометчик;

разведчик, старший разведчик.

Миллион гривен за подписание контракта будет выплачиваться частями: 200 тыс. грн в течение пяти рабочих дней после начала исполнения обязанностей по должности; 300 тыс. грн в течение пяти рабочих дней после прохождения подготовки и привлечения к выполнению задач; 500 тыс. грн после завершения контракта.

В случае систематического невыполнения условий контракта первые 200 тыс. грн придется вернуть, а остальные выплачены не будут.

После прохождения годового контракта гражданин получает право выезда за границу, его не вправе призывать на службу 12 месяцев.

Подготовка: базовая общевойсковая подготовка - не менее 45 суток, профессиональная подготовка - от 14 суток, курс адаптации в воинской части - 14 суток.

Ранее в Минобороны подтвердили, что парней 18-24 лет набирают служить добровольцами только на боевые должности: стрелков, снайперов, гранатометчиков и разведчиков.

Об этом сообщил спикер ведомства Дмитрий Лазуткин.

Напомним, в Украине ввели систему призыва в армию молодежи 18-24 лет. Их будут брать в армию добровольно по спецконтракту.

Война в Украине идет 1086-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 13 февраля 2025 года в обновляемом онлайне.