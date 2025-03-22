"Контракт 18-24" расширят на 11 бригад. Список новых подразделений
В Сухопутных силах назвали дополнительные бригады, в которые могут попасть добровольцы 18-24 лет, которых набирают по "миллионному" контракту.
Об этом сообщает пресс-центр Сухопутных войск Украины.
К проекту присоединятся пять воинских частей Сухопутных войск, две бригады морпехов, две – десантно-штурмовые, а также две бригады Нацгвардии.
В списке оказались исключительно пехотные бригады, находящиеся на передовой.
Ниже мы приводим сам список:
- 3 отдельная штурмовая бригада.
- 24 ОМБр имени короля Даниила.
- 30 отдельная механизированная бригада им. князя Константина Острожского.
- 93-я ОМБр Холодный Яр.
- 128 отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада.
- 36 отдельная бригада морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Билинского.
- 39-я отдельная бригада береговой обороны – 126 отдельная бригада территориальной обороны г.Одесса.
- 25 отдельная воздушно-десантная Сечеславская бригада.
- 80 отдельная десантно-штурмовая Галицкая бригада ДШВ ВСУ.
- 12 бригада специального назначения Нацгвардии "Азов".
- 13 бригада Нацгвардии "Хартия".
Отметим, что раньше в списке было всего лишь 6 бригад, однако теперь их стало 17.
Ранее народный депутат Алексей Гончаренко сообщал, что идущие добровольцами в армию в возрасте 18-24-х лет должны полгода участвовать в боевых действиях.
Также мы рассказывали о том, что думают о льготных условиях молодежного контракта действующие бойцы ВСУ.