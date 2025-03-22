В Сухопутных силах назвали дополнительные бригады, в которые могут попасть добровольцы 18-24 лет, которых набирают по "миллионному" контракту.

Об этом сообщает пресс-центр Сухопутных войск Украины.

К проекту присоединятся пять воинских частей Сухопутных войск, две бригады морпехов, две – десантно-штурмовые, а также две бригады Нацгвардии.

В списке оказались исключительно пехотные бригады, находящиеся на передовой.

Ниже мы приводим сам список:

3 отдельная штурмовая бригада. 24 ОМБр имени короля Даниила. 30 отдельная механизированная бригада им. князя Константина Острожского. 93-я ОМБр Холодный Яр. 128 отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада. 36 отдельная бригада морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Билинского. 39-я отдельная бригада береговой обороны – 126 отдельная бригада территориальной обороны г.Одесса. 25 отдельная воздушно-десантная Сечеславская бригада. 80 отдельная десантно-штурмовая Галицкая бригада ДШВ ВСУ. 12 бригада специального назначения Нацгвардии "Азов". 13 бригада Нацгвардии "Хартия".

Отметим, что раньше в списке было всего лишь 6 бригад, однако теперь их стало 17.

Ранее народный депутат Алексей Гончаренко сообщал, что идущие добровольцами в армию в возрасте 18-24-х лет должны полгода участвовать в боевых действиях.

Также мы рассказывали о том, что думают о льготных условиях молодежного контракта действующие бойцы ВСУ.