Украинский актер Дмитрий Ярошенко уехал за границу и не вернулся.

Об этом рассказал украинский продюсер Игорь Кондратюк в интервью Янине Соколовой в ее программе "Рандеву".

До начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины, в 2021 году, продюсер начал снимать фильм под названием "В зените", в котором Ярошенко играл главную роль.

"Уже во время полномасштабного вторжения главный герой Дмитрий Ярошенко, 80 процентов в кадре, выехал с разрешения Минкульта и не вернулся из-за страха того, что его могут мобилизовать. Это кино повисло, я получил 40% финансирования. Когда можно будет снова приступить к съемкам, я не знаю", - рассказал Кондратюк.

Продюсер также отметил, что поддерживает выезд украинских артистов за границу, поскольку они могут собрать там значительные средства в поддержку военных.

Ярошенко известен ролью поэта и диссидента Василия Стуса в фильме "Запретный".

В марте мы писали о том, что участники национального отбора на Евровидение из полтавской поп-группы MBreeze Александр и Илья Беляковы и Василий Демчук (DEMCHUK) выехали из Украины за рубеж и не вернулись.

До этого заместитель генерального директора львовского футбольного клуба "Карпаты" Олег Авдыш также не вернулся в Украину из заграничной поездки. Он выезжал с командой на сборы в Турцию.