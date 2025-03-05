Участники национального отбора на Евровидение из полтавской поп-группы MBreeze Александр и Илья Беляковы и Василий Демчук (DEMCHUK) выехали из Украины за рубеж и не вернулись.

Об этом сообщил в своем телеграм-канале музыкальный обозреватель Роман Бутурлакин.

"Недавно в личном разговоре об этом вспомнил человек из шоу-бизнеса и мне стало интересно. Сам зашел к ним в Instagram, посмотрел публикации и нашел, когда в последний раз четко видно, что они в Украине. Далее есть пост о благотворительном концерте за границей, а затем - неизвестность, и все публикации сделаны таким образом, чтобы нельзя было понять, даже в какой стране", - отметил Бутурлакин.

По словам Бутурлакина, Демчук в настоящее время находится в Италии, где работает моделью.

"С Васей Демчуком интереснее. Артист имел в Украине неплохой старт, а теперь не скрывает, что работает моделью в Риме. Конечно, каким образом там оказался, не рассказывает. Хотя он точно был в Киеве во время полномасштабного вторжения. Я видел его много раз на различных мероприятиях", - написал обозреватель.

MBreeze были финалистами 7-го сезона шоу "Х-фактор" и участвовали в национальном отборе на Евровидение в 2018 году, дойдя до полуфинала. Демчук отбирался на Евровидение еще и в 2023 году.

Напомним, с 3 марта Минкульт приостановил выдачу разрешений на выезд за границу артистам и журналистам.

Недавно мы писали, что заместитель генерального директора львовского футбольного клуба "Карпаты" Олег Авдыш не вернулся в Украину из заграничной поездки. Он выезжал с командой на сборы в Турцию.