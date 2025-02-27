Министерство культуры с 3 марта перестанет выпускать за границу журналистов и деятелей искусства.

Об этом сообщает пресс-служба Министерство культуры и стратегических коммуникаций.

Нововведение произошло потому что многие из выезжающих не возвращаются.

"Из-за пробелов в национальном законодательстве возникли многочисленные случаи, когда лица, получившие разрешение Государственной пограничной службы для временного выезда за границу по письму содействия от Минкульта, не вернулись в Украину в установленные сроки", - говорится в сообщении.

Ведомство заявляет, что еще с конца 2022 года видело проблему и просило Кабинет министров ее решить, внеся изменения в свое постановление, однако этого не случилось.

"В связи с этим с 3 марта 2025 года и до нормативно-правового урегулирования этого вопроса министерство приостанавливает выдачу писем содействия в Государственную пограничную службу Украины по выезду указанной категории лиц за пределы государственной границы", - отметили в Минкульте.

В 2024 году более 500 артистов и журналистов призывного возраста, которые получили разрешение от Минкульта на выезд, обратно не вернулись, сообщает советник министра культуры Дмитрий Золотухин.

По каждому Нацполицией возбуждено уголовное дело, в которых чиновники Минкульта, поставившие подпись под разрешением, становятся фигурантами.

Напомним, сервис мониторинга регистрационных данных "Опендатабот" со ссылкой на данные Государственной пограничной службы сообщил, что за 2024 год количество украинцев, не вернувшихся из-за границы, выросло втрое по сравнению с 2023 годом.