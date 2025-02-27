Министерство культуры и стратегических коммуникаций Украины дало разъяснение по поводу решения с 3 марта 2025 года приостановить предоставление писем о содействии для выезда военнообязанных артистов и сотрудников СМИ за границу. Как отметили в ведомстве, это решение является временным и будет действовать до уточнения формальной процедуры, позволяющей в дальнейшем избежать злоупотреблений целями культурной дипломатии.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В нем заверили, что принимают все меры, чтобы решение было принято в кратчайшие сроки.

Министерство также рассказало, что предложило проект изменений в постановление Кабинета министров "О правилах пересечения государственной границы гражданами Украины" от 27 января 1995 г. № 57. Документ находится на согласовании в соответствии с регламентом Кабмина. Изменения касаются включения в постановление перечня документов, на основе которых министерство будет иметь основания предоставлять письмо-содействие мужчинам призывного возраста, работающим в сфере культуры. Их обяжут предоставлять документы о целях и условиях поездки, а также других деталях.

Письма-содействия о выезде за границу предоставляло само министерство, а решения о разрешении на пересечение границы находятся в ведении Государственной пограничной службы. Условием получения писем содействия было обязательство вернуться в Украину после завершения профессиональной деятельности за границей. В ответ на многочисленные нарушения этого обязательства и было принято решение приостановить выдачу таких писем.

Министерство содействует расследованию нарушений законов мужчинами, не вернувшимися в Украину.

Ранее Минкульт сообщил, что в 2024 году более 500 артистов и журналистов призывного возраста, которые получили разрешение на выезд, обратно не вернулись. В приведенной публикации ведомство заявило, что эта статистика, приведенная советником министра культуры Дмитрием Золотухиным, не является официальной позицией.

Ранее сервис "Опендатабот" обнародовал данные, что за 2024 год количество украинцев, не вернувшихся из-за границы, выросло втрое по сравнению с 2023 годом.