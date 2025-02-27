Народные депутаты десятками вывозили военнообязанных мужчин за границу.

Об этом рассказала на брифинге в кулуарах парламента член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Соломия Бобровская ("Голос"), комментируя решение об изменениях правил выезда артистов и журналистов за границу.

"У депутатов это была история водителей. Я впервые узнала, что мы можем иметь водителей, которые могут ехать с нами за границу. Классно, я буду теперь знать. Как оказалось, мои коллеги вывозили десятками людей", - рассказала Бобровская.

Она добавила, что потом эти мужчины мобилизационного возраста в Украину не возвращались. При этом нардеп не назвала фамилии коллег, задействованных в схеме вывоза мужчин.

Летом 2023 года мы сообщали, что САП и НАБУ сообщили о подозрении народному депутату из "Слуги народа" Людмиле Марченко в получении взятки за помощь военнообязанному в пересечении границы.

Уклонистам помогают и чиновники местного уровня. Так, в прошлом году заместительницу главы Волынской ОВА задержали по подозрению в получении взяток за уклонение от мобилизации. По данным следствия, будучи на должности в ОВА, за 5 тысяч долларов она содействовала внесению мужчин в систему "Шлях" для выезда за границу под видом водителей-перевозчиков гуманитарных грузов в благотворительном фонде.