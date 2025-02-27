Заместитель генерального директора львовского футбольного клуба "Карпаты" Олег Авдыш не вернулся в Украину из заграничной поездки. Он выезжал с командой на сборы в Турцию, которые проходили с 18 января по 14 февраля.

Об этом представителям СМИ сообщили в клубе.

"Сообщаем, что делегация футбольного клуба находилась на учебно-тренировочных сборах в Турции в период с 18 января по 14 февраля 2025 года. Все работники (тренеры, футболисты и персонал) вернулись на территорию Украины, за исключением заместителя генерального директора по внешним коммуникациям Олега Авдыша", — заявил генеральный директор "Карпат" Андрей Русол.

По данным блогера Игоря Бурбаса, Авдыша уже уволили.

"Карпаты" прекратили сотрудничество с одним из топ-менеджеров. Мои источники во Львове подтверждают, что Олег Авдыш больше не работает в клубе, с ним после собрания разорвали трудовое соглашение", - рассказал Бурбас в своих социальных сетях.

В футбольном клубе 25-летний Авдыш работал с октября. Он отвечал за внешние коммуникации.

Это далеко не первый подобный случай. Так, в январе мы писали, что украинские каратисты Евгений и Дарья Пилипюк не вернулись в Украину после зарубежных соревнований.

При этом сегодня в Министерстве культуры заявили, что с 3 марта перестанут выпускать за границу журналистов и деятелей искусства. Правила выезда из страны ужесточили, так как многие не возвращаются.