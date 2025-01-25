Украинские каратисты Евгений и Дарья Пилипюк не вернулись в Украину после зарубежных соревнований.

Об этом сообщил президент Черновицкой федерации карате Александр Пикулин.

По информации, спортсмены отказались возвращаться после турнира в Венеции в конце декабря 2024 года.

Как стало известно, Пилипюки удалили аккаунты в социальных сетях и перестали отвечать на звонки своих коллег.

Украинская федерация карате лишила их членства в организации за "невозвращение в Украину и нарушение правил мобилизации". Также в УФК заверили, что будут добиваться от Всемирной федерации карате пожизненной дисквалификации спортсменов и лишения спортивных наград.

Напомним, военный психолог Андрей Козинчук заявил, что после принятия Верховной Радой закона о "легализации" первого самовольного оставления части (СОЧ), число дезертиров увеличилось в несколько раз.

В декабре западная пресса писала о желании Украины, чтобы страны Европейского союза прекратили помощь украинским беженцам, а мужчины призывного возраста были лишены доступа к консульским услугам, чтобы заставить граждан вернуться на родину.