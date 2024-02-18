Во временно оккупированном Мелитополе во время спортивных соревнований в одной из школ города произошел взрыв. Есть раненные.

Об этом пишут местные паблики.

Как заявляют назначенные россиянами "власти" один из пришедших посмотреть на соревнования силовиков "по ошибке" произвел выстрел из гранатомета.

Шестеро человек, включая детей, ранено. Погибших, по данным "властей", нет. Они также сообщают, что делом занялся Следственный комитет РФ.

Глава Запорожской ОВА Иван Федоров заявил, что во время соревнований в спортивном комплексе, военный РФ принес гранатомет, чтоб показать его детям.

"Жители сообщают, что сегодня во время проведения спортивных соревнований в мелитопольском спортивном комплексе № 3 был слышен мощный взрыв, который вскоре начал сопровождаться срочной эвакуацией детей из здания. На место приехали скорые и "милиция". Здание, конечно, окружено, оконное стекло вылетело", – пишет Федоров.

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