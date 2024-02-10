Американский бизнесмен Илон Маск в очередной раз призвал к скорейшему прекращению войны в Украине.

Об этом он заявил в соцсети Х.

"Пора остановить эту мясорубку. Это нужно было сделать ещё год назад", — написал Маск.

Так он ответил на видео, где Джо Байден заявил, что если Конгресс не поддержит Украину, то это можно приравнять к преступной халатности.

Ранее стало известно, что армия РФ начала использовать Starlink в Украине, а его скорость у ВСУ резко упала. Оборудование якобы покупают через Дубай уже с активированными аккаунтами и работают с ним на оккупированных украинских территориях.

Осенью СМИ сообщали, что Илон Маск решил передать Пентагону контроль над той частью спутникового интернета Starlink, который используется в войне в Украине, чтобы больше самому не отвечать за границы и правила использования.

Также Маск обвинил Байдена в попытке построить "однопартийное государство" с помощью мигрантов.

Война в Украине идет уже 717-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 10 февраля 2024 года в обновляемом онлайне.

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