Украинские военные сообщают, что армия РФ закупила терминалы спутниковой связи Starlink американской компании SpaceX Илона Маска и использует их в Украине.

Посты об этом появились в соцсетях.

Оборудование якобы покупают через Дубай уже с активированными аккаунтами и работают с ним на оккупированных украинских территориях.

В то же время украинские военные жалуются, что их интернет от Starlink стал очень медленный - буквально 0,3 мб/с.

По их словам, проблемы наблюдаются уже несколько месяцев, а в последнюю неделю особенно сильно. При этом никаких препятствий, чтобы "видеть небо", у оборудования нет.

Осенью СМИ сообщали, что Илон Маск решил передать Пентагону контроль над той частью спутникового интернета Starlink, который используется в войне в Украине, чтобы больше самому не отвечать за границы и правила использования.

Решение было принято после скандала, когда Маск отказался включать связь в Крыму, чтобы помочь Украине атаковать российский флот. Такие действия миллиардер объяснил действующими санкциями.

"Причина, по которой Starlink был выключен, в действительности была в том, что США ввели санкции против России. Они охватывают Крым, и нам не разрешено запускать соединение", — заявил Маск.