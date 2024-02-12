Аналитическая корпорация Rand призвала власти США способствовать скорейшему завершению войны в Украине и устойчивому прекращению огня. В противном случае Украина может потерять еще больше территорий, а риск прямой войны РФ и НАТО возрастет.

Об этом говорится в докладе организации, которая занимается, в том числе, анализом для Пентагона.

Хотя американским политикам "стало трудно выйти за рамки решений военного времени" им следует отказаться от концепции "длительной и жестокой" войны в отношении Украины и РФ. Она "будет иметь долгосрочные и, вероятно, необратимые неблагоприятные последствия для интересов США".

Речь об экономических последствиях как для Запада, так и для Украины, которые будут негативными, какую бы послевоенную стратегию не избрали американцы.

А вот усилия Вашингтона для скорейшего окончания войны "предоставит Украине лучшие возможности для сдерживания будущего российского вторжения".

"Соединенные Штаты могут способствовать более строгому прекращению огня, что могло бы снизить риск эскалации на линии конфликта и новую войну. Вашингтон также может побудить Киев занять оборонительную военную позицию, вместо того, чтобы концентрироваться на возвращении территории, удерживаемой Россией. Это может ограничить способность Киева освободить оккупированные территории, но затруднит захват новых территорий для России", - говорится в докладе.

Кроме того, аналитики считают, что затяжная война на истощение увеличивает риск того, что Китай начнет поставлять России оружие и боеприпасы, что вызовет резкое ухудшение отношений Пекина и США, а значит повысит риски по войне на Тайване.

Украина же при сценарии затяжной войны скорее всего потеряет еще больше территорий, чем сейчас. Тогда как при скорейшем завершении конфликта вероятны "скромные территориальные успехи" ВСУ (при этом у Rand не говорится, что Россия уйдет со всех захваченных территорий).

Также Rand предостерегает Вашингтон от "жесткой" послевоенной стратегии. "Конфликт между США и Россией может стать результатом напористой реакции Москвы на жесткую политику", - говорится в отчете.

Корпорация, в частности, не советует увеличивать военную группировку в Европе, поскольку это может вызвать усиление подготовки России к войне с Альянсом и дальнейшую милитаризацию РФ.

"Дальнейшее наращивание сил в Европе, вряд ли будет необходимо для эффективного сдерживания оппортунистического нападения России на страну-члена НАТО. Более того, такая политика может увеличить риск конфликта с Россией", - говорится в отчете.

Война в Украине идет уже 719-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 12 февраля 2024 года в обновляемом онлайне.

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