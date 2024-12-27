После принятия Верховной Радой закона о "легализации" первого самовольного оставления части (СОЧ) дезертиров стало "значительно больше". Притом бежавшие из рядов ВСУ люди пока не возвращаются в части, что позволяет им делать без наложения санкций этот закон.

Об этом в эфире "Новини.LIVE" заявил военный психолог Андрей Козинчук.

"Депутаты сделали так называемую декриминализацию самовольного оставления части, и с того времени значительно увеличилось количество СОЧ. Но это не только из-за них (депутатов - Ред.), но и из-за обстановки на фронте, из-за усталости, психического состояния. Но это (закон - Ред.) облегчило. И люди не возвращаются", - сказал Козинчук.

Напомним, по новому закону о СОЧ, чтобы избежать наказания, военным нужно вернуться в часть до 1 января. Кроме прочего закон также возобновляет уходившим в самоволку выплаты и социальные гарантии.

Военнослужащие, самовольно оставившие часть, могут вернуться с помощью приложения "Армия+". В нем недавно появилась возможность оформить соответствующий рапорт.

Ранее прокуратура сообщала, что вернуться по новому закону захотели только 4 тысячи человек, хотя ушли в СОЧ десятки тысяч бойцов.