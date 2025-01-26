Каратист Евгений Пилипюк, который не вернулся из-за границы после соревнований, объяснил, почему принял такое решение.

Соответствующее видеообращение спортсмена распространили украинские телеграм-каналы.

Пилипюк заявил, что его тренеры обещали ему бронь от мобилизации, взяв 4000 долларов для устройства в аспирантуру, но по итогу ничего не сделали. Также спортсмена не смогли устроить на тренерскую работу в детско-юношескую спортивную школу, что дало бы ему отсрочку от воинской службы.

Поэтому Пилипюк решил поступить в вуз за границей, чтобы получить легальную отсрочку от армии в Украине.

Евгений также заявил, что его жена Дарья, выехавшая вместе с ним и оставшаяся за рубежом, недавно родила ребёнка, и теперь нужно обеспечивать семью.

При этом каратист говорит, что в своих действиях "не прав" и понимает возмущения, которые идут в его адрес.

Напомним, за 2024 год количество не вернувшихся из-за границы украинцев выросло более чем в три раза.

Также мы сообщали, что житель Харькова предлагал уклонистам выехать из Украины под видом мастеров каратэ.