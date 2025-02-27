Жители Закарпатья пытались вывезти за границу на микроавтобусе сразу 16 мужчин призывного возраста. Об этом сообщает Госпогранслужба Украины.

Микроавтобус с 16 пассажирами пограничники и сотрудники миграционной полиции задержали в полукилометре от госграницы с Венгрией. Мужчин сопровождали двое закарпатцев - водитель автобуса и его сообщник, который должен был ехать недалеко от другой машины и предупредить партнера в случае появления охранников границы.

"Клиентам" такая поездка стоила от 7 до 15 тысяч долларов. На этой сделке организаторы собрали $170 000. Теперь им грозит уголовная ответственность.

Ранее СБУ и Государственная пограничная служба задержали машиниста тепловоза "Укрзализныци" и его помощника за попытку незаконного вывоза мужчин за границу. Они предлагали военнообязанным за 8 тысяч долларов вывезти их в страны ЕС на поезде международного сообщения.

Также мы писали, как на левобережье Украины житель областного центра предлагал военнообязанным мужчинам выехать за границу под видом спортсменов-каратистов.