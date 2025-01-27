СБУ и Государственная пограничная служба задержали машиниста тепловоза "Укрзализныци" и его помощника за попытку незаконного вывоза мужчин за границу.

Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.

По версии следствия, 31-летний машинист тепловоза и его 35-летний помощник предлагали военнообязанным за 8 тысяч долларов вывезти их в страны ЕС на поезде международного сообщения. Правоохранители задержали обоих злоумышленников в международном пункте пропуска "Ягодин" при попытке незаконного вывоза военнообязанного мужчины, которого они спрятали в охлаждающей шахте тепловоза.

Отмечается, что обоим фигурантам уже сообщено о подозрении по ч.3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины (незаконная переправка лиц через государственную границу). В настоящее время продолжаются следственные действия по привлечению к уголовной ответственности всех причастных к преступной деятельности.

Ранее мы рассказывали, как на левобережье Украины житель областного центра предлагал военнообязанным мужчинам выехать за границу под видом спортсменов-каратистов.

А в декабре прошлого года на Закарпатье уклонистов пытались переправить через границу под видом траурного кортежа.